Balla: PS ka aleancë me qytetarët, Saliu dhe Iliri bashkë kanë qenë gjithmonë

Shpërndaje







11:56 10/10/2022

Pyetjes se a i trembet Partia Socialiste një bashkimi të partive kundërshtare në zgjedhjet vendore që pritet të mbahen vitin tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balala është shprehur se kryetari i Partisë Demokratike Berisha dhe kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta kanë qenë gjithmonë bashkë edhe kur Ilir Meta ka qenë në aleancë me PS.

Taulant Balla: Në 2021, këta a nuk ishin të gjithë bashkë? Saliu dhe Iliri bashkë kanë qenë gjithmonë edhe kur ka qenë Iliri me ne, nuk i është ndarë shpirti kurrë nga Saliu. PS ka një aleancë me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi që do të jetë boshti i aleancës tonë. Ne do të vazhdojmë ta ruajmë këtë aleancë.

Duan apo nuk duan kundërshtarët tanë, është një prej qëndrimeve më të njësuara me atë që përfaqëson PS, është politika jonë lidhur me energjinë elektrike. Sot, çdo familje shqiptare sheh se Shqipëria është ndër vendet e pakëta që nuk ka ndryshuar çmimin e energjisë elektrike për abonentët dhe me fokus për familjet që janë më në nevojë, sot përfitojnë të gjithë. Ky është boshti i një aleance me qytetarët.

Gjatë fjalës së tij, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Balla ka mbështur sërish idenë e tij se “ndarja administrative territoriale është ndarja më e mirë”.

Taulant Balla: Unë nuk kam ndryshuar opinion. E vërteta është se unë mendoj se ndarja administrative territoriale është ndarja më e mirë dhe për këtë kam argument të cilat jam munduar t’i ndaj me ju herë pas here. Jam shumë i kujdesshëm për të mirëpritur argumentet që do të sjellë komisioni, secila prej palëve duhet të dalë me qëndrimin e vet./tvklan.al