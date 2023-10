Balla: Samiti i Tiranës, me shportën plot

23:00 16/10/2023

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, e konsideron ditën e sotme, kur në Tiranë u mbajt samiti i Procesit të Berlinit një ditë historike. Për të, samiti i Tiranës mund të quhet samiti me shportën plot.

“Samiti i Tiranës mund të quhet samiti me shportën plot. Shporta e kashtës mund t’ju duket ju, por e vërteta është që gjithçka u deklarua qoftë nga Presidentja e KE, qoftë nga Presidenti i Këshillit, por nga lokomotiva e Europës, Gjermania është pikërisht për t’i dhënë një dimension zhvillimi ekonomik dhe për ta bërë shportën më të dukshme qëllimi është që deri në vitin 2030. Prodhimi i Brendshëm Bruto, për të gjitha vendet dhe për Ballkanin Perëndimor në tërësi do dyfishohet. Do të thotë që të ardhurat e çdo qytetari shqiptar, kosovar, boshnjak të Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut apo të Serbisë të dyfishohen brenda kësaj kohe për të synuar atë që quhet një arritje e nivelit ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor me një pjesë të vendeve anëtare të BE-së. Mesazhi është të bëhet Ballkani Perëndimor pjesë e tregut të përbashkët europian. Kjo është një arritje shumë e madhe”, u shpreh Balla.

Gjatë ndërhyrjes në “Opinion”, ministri falënderoi 1600 forcat e Policisë dhe Gardës, që u angazhuan në të gjithë mbarëvajtjen e eventit të rëndësishëm, pa asnjë incident.

“Gjej rastin të falënderoj për mirëkuptimin edhe qytetarët e Tiranës, të cilët i mirëkuptuan të gjitha masat. I mirëkuptoj disa analistë, të cilët nuk ishin të kënaqur me masat, por masat e ndërmarra për sigurinë dhe mbarëvajtjen e këtij Samiti janë të përfshira në një protokoll të posaçëm, kudo, në secilin vend ku zhvillohen takime të tilla. Policia Shqiptare ka bashkëpunuar me Interpol, Europol dhe agjenci të tjera ligjzbatuese të vendeve anëtare për mbarëvajtjen dhe sigurinë e plotë të udhëheqësve e pjesëmarrësve gjatë këtij Samiti“, deklaroi Balla./tvklan.al