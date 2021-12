Balla: S’ka pasur darkë me Bashën

15:38 27/12/2021

PS nuk do të bashkëpunojë me Berishën

Taulant Balla përgënjeshtron lajmin se ka darkuar një javë më parë me Lulzim Bashën dhe Erjon Veliaj. Përveç sqarimit se të 3 kanë përkuar në të njëjtin ambient gjatë një vizite ngushëlluese tek një mik i përbashkët, kryetari i Grupit Parlament socialist nuk e lë t’i iki rasti për të lëshuar një lumë akuzash mbi Sali Berishën, që foli në ‘Zone e Lirë’ në TV Klan për këtë takim.

Edhe pse nuk pranon të komentojë zhvillimet në PD, në emër të shumicës Balla deklaron se nuk do të bashkëpunojnë me Sali Berishën nëse do të marr drejtimin e kësaj force.

Lidhur me zgjedhjen e presidentit, Balla siguron se nuk do të ketë vakum kushtetuese edhe nëse Gjykata kushtetuese do të vendosë pro shkarkimit të Ilir Metës.

Ndërsa i pyetur skandalin e publikimit të të dhënave të pagave, Balla mendon se duhet ashpërsim i dënimit për personat që përfshihen në çështje të tilla.

Tv Klan