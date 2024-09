Ministri i Shtetit për Marrëdhënien me Parlamentin, Taulant Balla, njëheresh dhe Drejtues Politik i Partisë Socialiste për Diasporën gjatë qëndrimit në New York u takua me dy yjet e America’s Got Talent Balla Brothers, Arnoldin dhe Artanin, të cilët sapo thyen për të dytën herë rekordin Guinness.

Gjatë bisedës me dy vëllezërit e talentuar shqiptarë, ministri Balla tha se rekordin e tretë do ta thyejnë në Shqipëri.

“Me dy yjet e America’s Got Talent Balla Brothers – Arnoldin dhe Artanin, New York, të cilët sapo thyen për të dytën herë rekordin Guinness. Rekordin e tretë do ta thyejnë në Shqipëri”, shkruan Balla në videon e publikuar në rrjetet sociale.

Klan News