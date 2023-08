Balla takon me ambasadorin gjerman: Trajnimi dhe modernizimi sipas standardeve gjermane i policisë së qarkullimit rrugor, prioritet kryesor

Shpërndaje







11:09 10/08/2023

Ministri i Brendshëm Taulant Balla zhvilloi një takim me ambasadorin e ri gjerman në Tiranë Karl Bergner.

Gjatë takimit Balla dhe Bergner diskutuan lidhur me mundësinë për krijimin e mekanizmave të rinj për promovimin e njerëzve me integritet të lartë moral dhe profesional, ku sipas Ballës ekspertiza gjermane në këtë drejtim do të jetë mjaft e rëndësishme.

Gjatë takimit ministri Balla theksoi se një ndër sektorët prioritarë për Shqipërinë është rifreskimi, trajnimi dhe modernizimi sipas standardeve gjermane i policisë së qarkullimit rrugor.

“Do të vazhdojmë të kryejmë operacione të përbashkëta hetimore në luftën kundër veprave penale për narkotikët, trafiqet e paligjshme, pastrim parash, krimin ekonomik e financiar, krimin kompjuterik. Task-Forca e përhershme mes dy policive tona “Anti-Skifter” do të vijojë të japë rezultate në goditjen e elementëve keqbërës, me çeljen dhe ndjekjen e procedimeve penale paralele”, thekson Balla.