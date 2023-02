Balla: Të enjten, e vërteta për “McGonigal”

15:47 27/02/2023

“Do merren parasysh sugjerimet e Begajt për dekoratat”

Shumica nuk duket e shqetësuar për seancën maratonë të së enjtes ku janë bashkuar disa kërkesa të opozitës, ajo për mocion me debat me kryeministrin, interpelancë me të si dhe një pyetje-përgjigje.

Taulant Balla madje në emër të mazhorancës shprehet i paduruar për të zhvilluar këtë ballafaqim të kryeministrit për të thënë të vërtetat e tij lidhur me çështjen aq të debatuar në Shqipëri dhe SHBA, McGonigal.

Edhe pse mendon se masat e dhëna për perjashtimin nga punimet e kuvendit për afro 26 deputetë të opozitës që bllokonin foltoren dhanë efekt seancën e shkuar, parashikon që skena të tilla mund të ketë dhe këtë të enjte.

Pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, Balla pranon se do të merren parasysh sugjerimet e presidentit për ligjin për “Dekoratat” që e ktheu për rishqyrtim në Kuvend.

