Balla: Të rinjtë, të denoncojnë çdo fenomen që i shqetëson për të parandaluar në kohë paligjshmërinë

18:25 09/02/2024

Në vijim të komunikimit të nisur prej muajsh për Paketën e Sigurisë në Shkolla, ministri i Brendshëm Taulant Balla ishte në gjimnazin “Said Najdeni” në Dibër, ku i ftoi nxënësit t’u drejtohen oficerëve të sigurisë, drejtuesve në shkolla apo Policisë.

“Unë besoj se çdo i ri dhe e re e Peshkopisë e kupton që duhet të qëndrojë larg disa fenomeneve, të cilat janë shqetësuese për të gjithë shoqërinë tonë, janë shqetësuese për prindërit, ndër to do të theksoja përdorimin e lëndëve narkotike, të cilat janë jo vetëm problem për shëndetin tuaj, por janë po ashtu problem për shëndetin financiar edhe të familjave tuaja. Kështu që besoj biem të gjithë dakord që ta ruajmë jo vetëm këtë shkollë, do ta quaja të rëndësishme, për shkak se prej kësaj shkolle kanë dalë shumë kuadro, shumë përfaqësues të nderuar të Peshkopisë dhe Dibrës, që i kanë dhënë Dibrës, peshën që i takon në gjithë hapësirën tonë mbarë kombëtare, por po ashtu të fokusohemi te disa fenomene”, tha Balla.

Ai e cilësoi bullizimin si një prej fenomeneve, të dëmshme për shoqërinë.

“Dhuna me bazë gjinore, por edhe dhuna në rrjetet sociale, është një prej problematikave që ne mundohemi të adresojmë dhe do t’ju kërkoja që të mos hezitoni asnjëherë, për çdo lloj problematikë tê kontaktoni me drejtuesit e shkollës, me oficerin e sigurisë në shkollë, por të kontaktoni dhe me punonjësit e Policisë drejtpërsëdrejti, sepse detyra jonë është që ne të ndërhyjmë në kohën e duhur, nê mënyrë që të garantojmë siguri dhe mbarëvajtje të procesit mësimor, në të gjitha shkollat, jo vetëm këtu në Dibër, por në të gjithë Shqipërinë”, u shpreh ministri.

Ai falënderoi drejtuesin e Bashkisë për bashkëpunim, që e cilësoi të shkëlqyer, sa i përket infrastrukturës së sigurisë në shkolla.

“Paketa e sigurisë në shkolla, synon të shkojë përtej oborrit të shkollës, në gjithë komunitetin, i cili dalëngadalë po kthehet në një destinacion të rëndësishëm turistik”, nënvizoi Balla.

Paketa e Sigurisë në Shkolla u lançua shtatorin e kaluar, nga Ministria e Brendshme dhe Ministria e Arsimit në funksion të koordinimit të masave institucionale për rritjen e sigurisë në ambientet arsimore e përreth tyre.

Gjithashtu Policia e Shtetit që nga vjeshta e kaluar ka nisur operacionin kombëtar Tempulli, kundër shpërndarësve të narkotikëve./tvklan.al