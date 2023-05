Balla thirrje opozitës: Rikthehuni te puna në Kuvend, na duhet të ulemi bashkë

11:07 18/05/2023

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla e ka nisur sot fjalën e tij nga foltorja me një falënderim për zgjedhësit e çdo spektri politik, e veçanërisht për ata që votëbesuan mazhorancën.

“Së pari dua që në cilësinë e kryetarit të grupit të shumicës të falënderoj të gjithë zgjedhësit, të të gjithë spektrit politik që morën pjesë në zgjedhje dhe shprehën vullnetin e tyre dhe një falënderim zemre të gjithë atyre që u dhanë votën kandidatëve të PS dhe votat për në këshillin bashkiak, ky është një rezultat i shkëlqyer që na ka dhënë një shumicë, natyrisht nuk jemi këtu për të festuar, por për t’ju thënë me shumë përulësi që do shkojmë përpara me punën.

Nuk dua të bëj replikë më askënd, qoftë me shkopin që i ka ngelur pa flamur në emër të asaj që ka ngelur nga foltorja e Berishës. Historia e këtyre që e sheh fajin gjithmonë te kundërshtari është një çmenduri, le të vazhdojnë të insistojnë me këtë qasje.”

Pa replikuar asnjë nga deputetët e opozitës për akuzat që lidhen me procesin zgjedhor, Balla tha se kjo seancë nis me dy vendime projektligje të rëndësishme.

“E kemi nisur Kuvendin pas zgjedhjeve me dy vendime të rëndësishme, i pari lidhet me një investim që i jep Shkodrës një lidhje të re me Ulqinin, ura mbi Bunë. Na jep mundësinë që jo vetëm lidh dy qytete në dy anët e kufirit, por i jep Shkodrës një qasje të re në turizëm dhe simbolika e fitores atje na bën shumë të përgjegjshëm dhe e nisim me një investim të rëndësishëm. Pika tjetër lidhet me një marrëveshje me qeverinë gjermane, kjo lidhet tanimë me pjesën më të madhe të bashkive, të gjitha qarqet kanë akses në këtë marrëveshje për të përmirësuar infrastrukturën rrugore.“

Por, nga ana tjetër, Balla i bëri thirrje opozitës që të punojnë sëbashku për një sërë çështjesh me rëndësi. Ndër to, edhe zgjedhja e një kandidati për Avokatin e Popullit.

“Kemi nisur këtë seancë të parë me dy projektligje të rëndësishme dhe besoj që apeli im,edhe pse opozita e filloi punën me bojkot, thirrja ime është që opozita ti rikthehet punës në Kuvnd, na duhet të punojmë sëbashku për një sërë çështjesh me rëndësi, ndër to do nënvizoja ose do i kërkoja opozitës që në Komisionin e Posaçëm të Refromës Zgjedhore të nisë puna, dhe po ashtu të përfundojmë në kohë edhe disa propozime të PS që lidhen me elementë të procesit zgjedhor.

Duhet sjellë për votim paketa e despiunizimit, është e papranueshme që ne të pranojmë elementë të regjimit komunist dhe që mund të kenë penetruar dhe në këshilla bashkiakë, thirrja ime për Avokatin e Popullit, opozita duhet ta kuptojë se nuk mund të marrë peng një institucion të tillë, kështuqë prej ditës së Hënë ne do i kërkojmë opozitës, ne duhet të ulemi për të dakordësuar kandidatin për avokat.”/tvklan.al