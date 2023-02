Balliu: Në protestë do jetë e gjithë opozita, na bashkon lufta kundër Edi Ramës

21:26 09/02/2023

Klevis Balliu thotë se protestën e Partisë Demokratike më 11 Shkurt do të jetë e gjithë opozita.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Balliu u shpreh se beteja politike kundër Kryeministrit Edi Rama bashkon të gjithë opozitën.

Sa i përket debatit të brendshëm brenda PD-së për regjistrimin në zgjedhje, Klevis Balliu deklaroi se Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore do të përfaqësohet me kandidatët që fituan primaret.

“PD do hyjë në zgjedhje me e kandidatët e dalë nga primaret do kandidojnë me logon e PD. Sot këtu ka vetëm një diskutim dhe nuk ka gjë që e provon më shumë se rasti McGonigal. Ekzekutimi i opozitës bëhet për këtë punë që mos futet në zgjedhje. Ne do hyjmë në zgjedhje patjetër. Edi Ramës do t’i varen te kyçet byrzylyqet që i takojnë. Sot këtu po heton Departamenti i Shtetit, Drejtësisë.

E gjithë opozita sot dhe ata që mund të mendojnë ndryshe nga mua, e gjithë opozita do të jetë në shesh, kjo ka rëndësi. Aksioni na bashkohen ne, ne na bashkon lufta kundër Edi Ramës. Në zgjedhje do na bashkojë vota. Një kandidat ka. Kandidatët e dalë nga vota. Çfarë u tentua me McGonigal? Ekzekutimi i opozitës.

Kandidatët e primares do kandidojnë me logon e PD. Nuk do kandidojë me Shtëpia e Lirisë, do kandidojë me logon e PD dhe pikë, është çështje e mbyllur. Kush tenton të vjedhë opozitën do marri atë që i takon”, u shpreh Klevis Balliu.

Partia Demokratike ka lajmëruar protestë më 11 Shkurt në orën 12:00 pas publikimit të çështjes “McGonigal”. /tvklan.al