Presidenti i Federatës Shqiptare, Armand Duka, i ka kushtuar një mesazh falënderimi mbrojtësit Ivan Ballliu, pasi ky i fundit njoftoi tërheqjen nga Kombëtarja.
Në postimin e tij, Duka shkruan se Balliu ishte gjithmonë gati për Kombëtaren, ndërsa e cilësoi si një mbrojtës me cilësi të rralla.
Ndër të tjera, Duka thotë se emri i lojtarit është i shkruar me shkronja të mëdha në historinë e Shqipërisë.
“Ivan Balliu ishte gjithmonë gati për Kombëtaren. Një mbrojtës me cilësi të rralla, një profesionist shembullor dhe një njeri që e veshi fanellën kuqezi me dashuri e krenari.
Me vendimin për t’u tërhequr nga Kombëtarja, Ivan mbyll një kapitull të rëndësishëm të karrierës së tij.
Ivan, të falënderoj nga zemra që zgjodhe Shqipërinë, që përfaqësove rrënjët e tua dhe që i dhe kaq shumë Kombëtares. Kam shumë respekt për ty, si futbollist dhe si njeri. Uroj që ky rrugëtim me Shqipërinë të ketë qenë po aq i veçantë për ty sa ka qenë për ne të të kishim në ekip.
Emrin tënd e ke shkruar me shkronja të mëdha në historinë e Kombëtares sonë. Faleminderit, Ivan! Gracias, Ivan!”, shkruan Duka.
/tvklan.al