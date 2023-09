Ballkani 4.8 mln Euro nga UEFA

22:30 02/09/2023

Shtohen bonuset në grupin e Conference League

Kualifikimi në grupet e Conference League shoqërohet edhe me të ardhura financiare për Ballkanin. Me paraqitjen e deritanishme, skuadra kampione e Kosovës do të arkëtojë rreth 4.8 milionë Euro vetëm nga bonuset e UEFA-s, pa përfshirë këtu të ardhurat nga e drejta e transmetimit të ndeshjeve dhe shitja e biletave.

Tashmë, në fazën e grupeve do të ketë bonuse për çdo ndeshje nga organizmi europian i futbollit. Një fitore në fazën e grupeve vlen gjysmë milioni Euro, ndërsa barazimi 166 mijë Euro. Kjo është hera e dytë radhazi që Ballkani shkon në fazën e grupeve duke mbajtur lart nivelin e futbollit të treguar, dhe njëkohësisht duke ndihmuar edhe skuadrat e tjera të Kosovës në rritjen e koeficientit në renditjen e UEFA-s.

Tv Klan