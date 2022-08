Ballkani në play off e Conference League

13:46 12/08/2022

Kampioni i Kosovës do të përballet me Shkupin për një vend në grupe

Ballkani është kualifikuar në play off e Conference League. Skuadra kampione e Kosovës kaloi më tej pas penalltive në fushën e Klaksvik të Ishujve Faroe. Koha e rregullt dhe pjesët shtesë u mbyllën me rezultatin 2 – 1 për vendasit.

Te 11-metërshat lojtarët e Ballkanit u treguan më të saktë. Ekipi i drejtuar nga Ilir Daja do të luajë me Shkupin për një vend në fazën e grupeve.

Kjo do të thotë që do të kemi një ekip shqiptar nga Kosova ose Maqedonia e Veriut në finalet e Conference League aktivitet i cili zhvilloi finalen e parë 25 Majin e kaluar në Tiranë. Ndeshjet mes Ballkanit dhe Shkupit do të zhvillohen më 18 dhe 25 Gusht.

