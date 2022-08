”Ballkani i hapur”, mekanizëm për garantimin e ushqimeve

12:16 31/08/2022

Krifca: Lufta në Ukrainë vështirësi në furnizimin me ushqime, në Beograd firmoset marrëveshja mes palëve

Bota po përballet me një krizë të rritjes së çmimeve, por edhe vështirësisë për sigurimin e produketeve ushqimore për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Për të mos patur probleme me garantimin e ushqimeve në vjeshtë, në takimin që do bëhet në Beograd për panairin ndërkombëtar të verës “Vizioni i verës” të “Ballkanit të hapur”, do të nënshkruhet një marëveshje mes tre shteteve, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoni e Veriut.

“Këshilli i Ministrave sot ka miratuar një marrëveshje që do të firmoset ditën e nesërme në Beograd që ka të bëjë me marrëveshjen mes vendeve të ‘Ballkanit të hapur’ për ngritjen e një mekanizmi të garantimit dhe sigurimit ushqimor, të mbajtjes së tregjeve të hapura, pa ndërprerje e pa përcaktuar asnjë tavan. Kjo marrëveshje thellon më tej bashkëpunimin mes vendeve të “Ballkanit të hapur’ dhe krijon një siguri më tepër për konsumatorët, qytetarët e vendeve të Ballkanit të hapur”.

Panairi “Vizioni i verës”, i pari i këtij lloji në Ballkan, do të mbahet në Beograd në datat 01-04 Shtator, të bëjë bashkë 333 ekspozues verërash nga rajoni dhe bota, dhe pritet të ketë rreth 30 milionë vizitorë.

Të pranishëm do të jenë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Republikës së Serbisë, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski.

Klan News