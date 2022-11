Ballkani i Hapur nuk ka vdekur

21:20 06/11/2022

Së shpejti hynë në fuqi lejet unike të punës në të tre shtetet

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiç, deklaroi se nisma “Ballkani i Hapur” nuk është në asnjë mënyrë kundër procesit të Berlinit, por dy proceset që mund të zhvillohen paralelisht. Serbiapret që të mbërrijnë rreth 30,000 punëtorë falë lidhjes së sistemeve elektronike kombëtare mes tre shteteve të Ballkanit të Hapur.

“Unë nuk shoh që Ballkani i Hapur është kundër procesit të Berlinit. Janë dy procese që po zhvillohen paralelisht. Absolutisht këto dy iniciativa mund të përparojnë së bashku, përkojnë në një masë të madhe, ka shumë gjëra të ngjashme që ne bëjmë. Ne jemi në Ballkanin e Hapur sepse besojmë në të dhe shohim të përfaqësuara aty interesat tona kombëtare. Gjithçka është krejtësisht pragmatike këtu, nuk duhet të presim pëlqimin e të gjithëve për të zbatuar diçka midis vendeve pjesëmarrëse”.

Dallimi, theksoi Brnabiç është se në kuadër të Procesit të Berlinit dhe disa nismave të tjera rajonale, siç është Cefta, duhet gjithmonë pajtimi i të gjithëve për të bërë diçka dhe nuk është e sigurt, që më pas të gjithë do ta zbatojnë atë. Në mënyrë që tregu rajonal i punës në kuadër të nismës “Ballkani i Hapur” të funksionojë pritet ratifikimi i marrëveshjes në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut.

Në ditët në vijim pasi maqedonasit të hapin dritën jeshile, duhet të nënshkruhen protokollet teknike si bazë për funksionimin e tregut të vetëm të punës në të tre shtetet. Me këto hapa ligjore shtetasit e këtyre shteteve do të përdorin një lloj karte identiteti e cila do të sigurojë kalimin e kufirit, që të jep mundësi të punohet dhe studiohet pa leje shtesë pune. Në praktikë, kjo do të thotë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë nuk do të kenë nevojë për leje qëndrimi dhe pune.

Në bazë të të dhënave zyrtare, paga mesatare në Serbi është 555 euro, në Maqedoni 474 euro dhe në Shqipëri 468 euro. Edhe agjencitë që ndërmjetësojnë për punësim, thonë se vendet e rajonit po bëhen gjithnjë e më atraktive për punësim. Të dhënat nga Agjencitë e Punësimit në Maqedoni, Serbi dhe Shqipëri tregojnë se në të gjitha këto vende mungon personeli mjekësor, kateringu, stafi i kualifikuar ekonomik, punëtorët e kualifikuar në ndërtimtari.

