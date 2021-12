“Ballkani i hapur”, Rama ftesë 3 vendeve që nuk i janë bashkuar: Tryeza është e hapur

10:39 21/12/2021

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar gjatë takimit të “Open Balkan” që mbahet këtë të martë se tryeza e kësaj nisme është e hapur edhe për 3 vendet e tjera të rajonit që nuk i janë bashkuar ende, Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjes.

Gjatë fjalës së tij, Rama tha se kush kërkon që Procesi i Berlinit apo tregut të përbashkët rajonal të ecë përpara duhet që t’i bashkohet kësaj iniciative. Po ashtu, kryeministri tha se ka një lloj hezitimi në disa prej kancelarive për nismën, por ai theksoi se kanë mbështetjen e plotë të administratës amerikane dhe të disa prej anëtarëve të rëndësishëm të BE-së.

“Po jemi tërësisht të vetëdijshëm sa i takon një lloj hezitimi në disa prej kancelarive megjithatë duke pasur mbështetjen e plotë të administratës amerikane për Ballkanin e Hapur, duke pasur mbështetjen e plotë të disa anëtarëve të rëndësishëm të BE-së, konkretisht të Francës, Holandës dhe të tjerëve, duke pasur mbështetjen tuaj të plotë në Bruksel, ne e theksojmë se ju takon veprave për ta treguar se çfarë është kjo nismë integruese. Kjo tryezë është e hapur për të gjashtë pjesëtarët e komunitetit të Ballkanit Perëndimor dhe u takon 3 të tjerëve që të vijnë dhe të bëhen pjesë. Ne jemi këtu. Ne do të vazhdojmë të ecim përpara. Ne nuk do të rrimë në vend. Ne nuk do të fshihemi. Mbetja në vend duke folur për retorikën e Procesit të Berlinit për tregun e përbashkët rajonal duke qenë se Ballkani i Hapur është njësia e zbatimit të të dyjave. Ata që duan që Procesi i Berlinit të ecë përpara duhet të jenë pjesë e Ballkanit të Hapur. Ai që do vërtetë që tregu i përbashkët rajonal duhet të jetë pjesë e Ballkanit të Hapur”, tha Rama./tvklan.al