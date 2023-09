Ballkani mbush arkat nga Europa

22:24 02/09/2023

Fituan 4.8 mln Euro nga kualifikimi në grupet e Conferenca League

Ballkani ruajti nderin e skuadrave shqiptare në arenën Europiane. Kampionët e Kosovës ia dolën për tu kualifikuar në grupet e Conference League. Rrugë që e kishin mësuar që në sezonin e shkuar, pasi Suharekasit ishin pjesë e këtij kompeticioni edhe në edicionin 2022-2023. Edhe këtë vit, ekipi i Ilir Dajës nuk njohu kundërshtarë për të eliminuar me radhë ekipe dukshëm me buxhet më të madh se ta. Bullgarët e Ludogorest ndërprenë endrrën në Champions League, ndërsa më pas Ballkani hoqi nga gara në Ligën e Konferencës skuadra si Larne, Lincoln dhe së fundi Bate Borisov.



Ecuri që natyrisht ka mbushur arkat e klubit kosovar. Nga ky rrugëtim, Ballkani ka përfituar rreth 4.8 milionë Euro vetëm nga bonuset e UEFA-s, pa përfshirë këtu të drejtat e transmetimit apo dhe shitja e biletave. Tashmë, në grup me skuadra si Dinamo Zagreb, Plzen dhe Astana, uria e Ballkanit është shtuar. Një fitore në fazën e grupeve vlen gjysmë milioni Euro, ndërsa barazimi 166 mijë Euro. Fakt tjetër që vlen është se Suharekasit po tregojnë potencialin në arenën Europiane, duke vazhduar kështu traditën e nisur sezonin e shkuar dhe barazuar historinë e skuadrës së Skënderbeut, që mori pjesë dy herë në grupet e Europa League.

Klan News