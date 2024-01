Ballkani në pritje të BE

23:20 02/01/2024

Pa afate kohore për anëtarësimin e vendeve aspirante

Shtetet e Ballkanit Perëndimor po mbyllin një vit me qëndrim vendnumëro përsa i përket rrugës së antarësimit të plotë në BE.

Premtimi i dhënë në fillim të vitit nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në forumin e Bled për vendosjen si afat të vitit 2030 u tret me kalimin e muajve.

E para që shfaqi kundërshtimin për vendosjeve e afateve kohore ishte presidentja e KE Ursula Von Der Leyen.

Edhe shumica e shteteve anëtare të BE-së u shprehën kundër vitit 2030 si viti i antarësimit të plotë të shteteve ballkanike.

Gjatë vitit 2023 Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut ja dolën që të mbyllin procesin e shqyrtimit të legjislacionit të tyre nga ana e Komisionit Evropian.

Ndërsa pritej që fundi i këtij viti të shënonte edhe nisjen zyrtare të diskutimeve për kapitujt e parë të anëtarësimit Tirana u pengua nga Athina ndërsa Shkupi nga Sofja.

Bosnjë Hercegovina mori premtimin për statusin kandidat, por me kushte.

Mali i Zi dhe Serbia nuk arritën që të hapin kapituj të rinj në negociata me BE-në. Në Podgoricë pas muajsh destabiliteti politik erdhi në pushtet qeveria e re e Miljoko Spajiç në vend të asaj të Dritan Abazoviç. Në Serbi Aleksandër Vuçiç rikonfirmoi pushtetin me zgjedhjet e 17 Dhjetorit rezultate ende të kontestuara nga opozita. Serbia hezitoi deri në këtë fund vit të vendoseë sanksione ndaj Rusisë. Beogradi merr energji me çmim shumë të leverdisshëm nga Moska.

Në rrafshin e bashkëpunimit rajonal patëm zbehjen e Ballkanit të Hapur dhe ringjalljen e procesit të Berlinit me samitin e Tiranës më 16 Tetor.

Kosova nuk arriti që të bëjë ndonjë hap në rrugën e integrimit që nga dorëzimi i aplikimit për statusin kandidat me 15 Dhjetor të vitit 2022. I vetmi lajm pozitiv mbeti heqja e regjimit të vizave nga Bashkimi Evropian për qytetarët kosovarë. NATO-s iu desh të shtojë numrin e trupave ushtarake në Kosovë, për të mbajtur nën kontroll situatën në kufirin me Serbinë. Tensionet mes të dy palëve kulmuan me ngjarjen e Banjskës më 24 Shtator ku u vra polici Afrim Bunjaku.

Incidenti ku u vra Bunjaku, shënoi fillimin e një përleshjeje të armatosur mes Policisë së Kosovës dhe një grupi të armatosur në Zveçan. Nga shkëmbimet e zjarrit u vranë edhe 3 sulmues serbë dhe u lënduan tre pjesëtarë të tjerë të Policisë së Kosovës. Përleshja përfundoi kur shumica e personave të armatosur nën udhëheqjen e Milan Radoiçiç u arratisën drejt Serbisë. Asnjë përparim nuk u rregjistrua në themelimin e bashkësisë së komunave serbe nga qeveria e Albin Kurtit ndërsa Beogradi nuk pranon kërkesën e BE-së për njohjen e Kosovës si shtet i pavarur.

Shteteve të Ballkanit Perëndimor nuk ju dhanë data konkrete për anëtarësimin, por Brukseli dëshiron të përdorë të paktën ndihmën ekonomike për të parandaluar që Ballkani të orientohet nga Kina dhe Rusia.

Në muajin nëntor të vitit që po mbyllet presidentja e Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen shpalli një program zhvillimi ekonomik për rajonin tonë në vlerën e gjashtë miliardë Eurove deri në vitin 2027 me 2 miliardë Euro grante dhe 4 miliardë Euro kredi koncesionare.

Ky plan ka për synim t’i mundësojë Ballkanit përpara anëtarësimit zyrtar avantazhet e tregut të brendshëm të BE-së, qarkullimin e lirë të mallrave dhe personave.

Pas ngadalësimit që përjetoi në vitin 2023, rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor pritet të përshpejtohet me ritëm të moderuar gjatë vitit 2024 për të arritur në tre për qind në kushtet e rimëkëmbjes së vazhdueshme në Bashkimin Evropian, partnerit kryesor tregtar të rajonit.

Që nga muaji Tetori i këtij viti janë ulur ndjeshëm tarifat Roaming për telefoninë mobile mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit.

