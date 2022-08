Ballkani njeh rivalët në ligën e Konferencës

23:00 26/08/2022

Ekipi nga Kosova është në Grupin G, edhe West Ham, Villarreal dhe Fiorentina mësojnë kundërshtarët

Ekipi kampion i Kosovës, Ballkani ka mësuar kundërshtarët në Grupin G të Ligës së Konferencës.

Skuadra e drejtuar nga Ilir Daja do të përballet me çekët e Slavia Pragës, rumunët e Cluj-it dhe turqit e Sivassporit.

Ekipi kosovar do të përpiqet që të arrijë një tjetër sukses në fazën e grupeve, pas kualifikimi historik në Evropë.

Fiorentina u shortua në Grupin A bashkë me turqit e Istanbul Basaksehir, skocezët e Hërts dhe letonezët e RFS Rigës.

Në Grupin B do të luftojnë West Ham, Anderleht, Silkeborg dhe rumunët e FCSB-së.

Villarreal, Hapoel Ber-Sheva, Austria e Vjenës dhe Lech Pozan përballen në Grupin C.

Bazeli i Taulant Xhakës do të ndeshet në Grupin H me Slovan Bratislavën, Zalgiris Vilnius dhe FC Pyonik.

Fituesit e grupeve kualifikohen në raundin e të 16-ve, ndërsa vendet e dyta do të shkojnë në play-off, ku do të luajnë me vendet e treta të grupeve të Ligës së Evropës.

Finalja e Ligës së Konferencës do të zhvillohet në “Eden Arena” të Pragës më 7 qershor.

Klan News