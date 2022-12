Balluku: 31 Dhjetori, garantojmë furnizimin me energji

10:25 31/12/2022

Zv/kryeministrja: Përballuam me sukses edhe konsumin për Krishtlindje

Nata e ndërrimit të viteve mbetet sfidë për sistemin energjetik në vend për shkak të konsumit të lartë të energjisë elektrike. Nga Hidrocentrali i Vaut të Dejës, Zëvendëskryeministrja, njëherësh Ministrja e Energjisë, Belinda Balluku theksoi se një sfidë e tillë u kalua me sukses për Krishtlindje.

“Data 31, është data e testit energjetik, në të gjitha pikëpamjet. Edhe nga ana e prodhimit, edhe nga ana e transmetimit, edhe nga ana e shpërndarjes. Deri tani është përballuar me sukses nata e Krishtlindjes, që është edhe ajo një natë që ka kërkesë të shtuar”.

Kreu i KESH, Ergys Verdho deklaroi se situata është premtuese pasi janë krijuar rezerva optimale.

“Kemi 16 mijë megavat të prodhuara. Pra me prodhimin vendas ne e mbulojmë. Nuk depozitojmë sot në KEK, as nuk eksportojmë, as nuk importojmë, pra jemi me prodhimin vendas. Do ta mbulojmë edhe pikun e ngarkesës të datës 31 me prodhimin tonë sepse agregatet janë të gjitha në gatishmëri, të 13 agregatet dhe do menaxhojmë edhe humbjet e OST-së”.

Zv/Kryeministrja Balluku rikujtoi sërish se do të vijoje ndihma dhe lehtësimi i barrës financiare ndaj bizneseve të lidhura në tensionin e mesëm dhe atyre në tregun e lirë përgjatë 2023.

