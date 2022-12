Balluku apel qytetarëve për energjinë: Kursimi, e vetmja mënyrë për të mos aplikuar fashën 800 KW/orë

Shpërndaje







14:14 13/12/2022

Zv/kryeministrja Belinda Balluku në një deklaratë për mediat për situatën energjetike në vend, tha se fasha 800 KW/orë për muajt që lamë pas nuk janë aplikuar për shkak të kursimit të energjisë, por edhe kushteve të motit. Megjithatë, duke u ndaluar në muajin Nëntor, Balluku tha se në rang vendi është kursyer vetëm 2 përqind energji elektrike. Ndaj apeli i saj ishte për të kursyer sa më shumë, në mënyrë që të mos aplikohet fasha prej 800 KW/orë

“Qytetarët i janë përgjigjur thirrjes për të kursyer energji, dhe pavarësisht se është vendosur një fashë, ajo nuk është përdorur deri më sot. E gjitha kjo pasi situata është përmirësuar, megjithatë duhet thënë se kursimi në muajt e parë ka qenë një kursim i konsiderueshëm. Në muajin tetor e kemi mbyllur me 7 përqind kursim në rang, ndërsa nëntor vetëm me 2 përqind në rang vendit. Unë dua të kërkoj të gjithë angazhimin tuaj, që të vazhdojmë dhe të kursejmë sepse do të jetë e vetmja mënyrë për të mos vendosur fashën 800 KW/orë. 2 përqind është pak”.

Sa i përket institucioneve zv/kryeministrja tha se është bërë e mundur të kursehet 20 përqind energji elektrike, për muajin Nëntor.

Balluku theksoi se çelësi i suksesit është kursimi. Ajo tha se është e domosdoshme të kemi një target kombëtar prej 5% të paktën për kursim.

“Ne presim në ditët në vazhdim pra gjatë datës 14, 15,16 dhe 17, ne presim prurje të reja në kaskadën e Drinit të cilat do të shkojnë 1000-1500 metër kub për sekondë në Fierzë dhe Koman përkatësisht. Por megjithatë kursimi është çelësi i suksesit tonë. Së bashku duhet t’i kthehemi edhe njëherë praktikës së mirë që patëm në muajin Shtator dhe Tetor. Është e domosdoshme të kemi një target kombëtar prej 5% të paktën për kursim. Duhet pasur parasysh gjithashtu që planet tona për të ardhmen në energji janë plane të rëndësishme dhe agresive. Ne do të vazhdojmë në Janar dhe Shkurt të fusim në prodhim dy anijet e prodhimit të energjisë elektrike që tashmë ndodhen të stacionuara në triport. Nga ana tjetër kushtet atmosferike, siç duket, pas datës 17 do të përmirësohen. Dhe nuk do të kemi reshje. Kështu që duhen marrë masa për të pasur mundësi që qeveria shqiptare të vazhdojë dhe mbrojë çdo qytetarë dhe të mos aplikojë fashën 800 KW/h ashtu siç nuk e ka bërë deri më sot.”/tvklan.al