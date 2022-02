Balluku: Askush nuk do ngelet pa strehë te “5 Maji”

Shpërndaje







16:37 09/02/2022

Ministrja sqaron lajmet për portin e Durrësit

Qeveria po merr kohë për të gjetur një zgjidhje për strehimin e familjeve qëpreken nga projekti i unazës dhe rindërtimi në zonën e 5 Majit dhe Paskuqanit që kanë banesa të palegalizuar , por ministrja e Infrastrukturës siguron se askush nuk do të ngelet pa një strehë.

“Qeveria ka ndërtuar mijëra banesa për të pastrehët nga tërmeti. Nuk do të qëndrojë dikush në rrugë, qoftë ata që janë me legalizime dhe pa legalizime. Për këta të fundit po punojmë për një instrument që do të akomodojnë ato familje që preken nga projekti”.

E pyetur pas mbledhjes së qeverisë ministrja Balluku ju përgjigj dhe interesit të gazetarëve për Portin e Durrësit pas lajmeve që kompania fituese për këtë projekt ka shitur aksionet në një tjetër kompani që konsiderohet fantazmë.

Lidhur me këtë çështje ministrja Balluku është thirrur në një interepelancë në parlament nga deputeti demokrat i Durrësit, Ferdinand Xhaferri.

Tv Klan