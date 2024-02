Balluku: Asnjë tolerim për ndotësit e ujrave larës

18:00 10/02/2024

3 muaj kohë të instalojnë impiantet, në Maj bllokim aktiviteti kush nuk respekton afatet

Nga Mati ku po punohet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe ngritjen e impiantit të trajtimit të tyre, zv.kryeministrja njëherazi dhe ministre e Infrastrukturës Belinda Balluku, tha se të gjitha subjektet kanë detyrimin për ngritjen e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza.

“Këto njësi tregtare të cilat operojnë dhe flasim këtu për hoteleri, restorante, pika të tjera argëtimi të cilat operojnë në zonat bregdetare, por në të gjitha ato zona ku ndodhen ujrat larës siç janë liqenet edhe lumenjt duhet të implementojnë një impiant për pastrimin, purifikimine e ujrave të ndotura para se ata të hidhen në kolektorët apo në ata vende të dizejnuara për tu shkarkuar.”

Zv.kryeministrja Balluku tha se pas 90 ditëve nga miratimi i këtij akti normativ, task forca do nis kontrollet në terren dhe nuk do të ketë asnjë lehtësi për ata që shkelin këtë detyrim.

“Pas këtyre 90 ditëve task forca do të ketë të drejtën të fillojë të kontrollojë dhe monitorojë në terren se çfarë ndodh në të vërtetë. A janë këto subjekte tashmë të pajisur me impiante dhe nëse do të vihet re që disa subjekte nuk e kanë përmbushur këtë kërkesë detyrimisht ata do të gjobiten dhe do të jepet 60 ditë kohë për implementimin dhe në raste se mbas 60 ditësh do të vazhdojë të ketë një mosbindje nga ana e bizneseve për të vendosur impiantin gjoba do të eskaloj, por nga ana tjetër task forcës do t’i lindë e drejta për të bllokuar aktivitetin.”

Synimi sipas Ballukut është rritja e cilësisë së ujërave larëse, dhe sidomos atyre detare, ndërkohë që tha se gjatë 2024 pritet të ketë një numër prej mbi 13 milionë turistësh të huaj.

