Balluku: Fasha 800 KW/H nuk vendoset as për Nëntorin

17:44 08/11/2022

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, bëri me dije gjatë një deklarate për mediat se qeveria shqiptare ka vendosur që të mos aplikojë fashën 800 KW/H për muajin Nëntor.

“Qeveria shqiptare ka vendosur të mos aplikojë fashën 800 kilovat orë për abonentët familjarë gjatë muajit Nëntor. Kjo është një kohë për solidaritet. Nëse të gjithë së bashku vendosim të bashkëpunojmë, në qoftë se të gjithë së bashku kursejmë ashtu siç kemi bërë në Shtator dhe Tetor qeveria shqiptare është e angazhuar që të mos ekspozojë asnjë abonent familjar ndaj fashës 800 KW/H”, u shpreh Balluku.

Balluku bëri me dije që gjatë Tetorit, në Shqipëri konsumi i energjisë është 7% më pak se vitin e kaluar. Po ashtu ajo u shpreh se gjatë kësaj fundjave nuk pati reshje, megjithatë tha se pritet që pas datës 13 Nëntor të ketë evente meteorologjike në zonën e interesit, pra kaskadën e Drinit.

“Në radhë të parë dua të falenderoj të gjithë qytetarët dhe të gjithë bizneset që kanë adresuar thirrjen tonë për ulje të konsumit të energjisë. Në përfundim të muajit Tetor shifrat tregojnë se në Republikën e Shqipërisë konsumi i energjisë krahasuar me një vit më parë është 7% më pak. Dhe kjo është një shifër shumë e rëndësishme. Ne e kemi nisur duke dhënë shembullin tonë. E kemi nisur nga administrata duke vendosur një target 15% ulje të konsumit vjetor krahasuar me një vit më parë. Kjo është adresim i direktivës së BE-së. Të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet shtetërore kanë marrë masa përmes administratorëve të energjisë për të ulur konsumin. Pas një analize që do të bëjmë pas datës 12 Nëntor do të themi publikisht se cilat ndërmarrje kanë kapur targetin dhe cilat kanë shkuar edhe përtej targetit. Megjithatë të gjithë së bashku kemi kursyer 7% të konsumit vendor të energjisë. Kjo është një shifër për t’u përshëndetur që na jep mundësinë që të rishikojmë çështjen e fashës.

Duhet të kemi parasysh që kemi pritur reshje këtë fundjavë, por të cilat kanë qenë të pakonsiderueshme sa i përket kaskadës së Drinit. Ka pasur reshje në vende të ndryshme të Republikës së Shqipërisë, sidomos në jug dhe juglindje, por në zonën e veriut reshjet kanë qenë të pakta. Megjithatë sipas të dhënave që kemi, presim që të ketë evente meteorologjike në zonën e interesit, pra në Kaskadën e Drinit, por edhe prurje nga RMV pas datës 13 Nëntor. Politikat rregullatore të BE-së sa i përket situatës së energjisë elektrike dhe të tregjeve të gazit kanë ndikuar ndjeshëm në uljen e çmimeve për importet për energjinë elektrike”, tha Balluku.

Panelet diellore për familjet, Balluku: Shtojmë numrin e aplikimeve në 4 mijë deri në fund të vitit

Vetëm në javën e parë, 1026 qytetarë kanë aplikuar për të përfituar nga plani i Ministrisë së Energjisë për instalimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit, një proces që do të kryhet nga disa kompani.

“Vetëm në ditën e parë të kësaj gare kemi pasur më shumë se 120 aplikime, për të arritur dhe për të mbyllur javën e parë me 1026 aplikime. Janë miratuar 220 aplikime dhe të tjerat janë në fazë miratimi. Do të ketë dhe refuzime padyshim dhe unë do t’i kërkojë qytetarëve të mos mërziten pasi kemi një sërë kriteresh që duhen përmbushur. Askush nuk i ndalon që ata t’i përmbushin kriteret dhe të riaplikojnë. Në rastet kur nuk do të jetë e mundur pasi kriteret nuk do të përmbushen, ne jemi të detyruar që t’i refuzojmë disa nga aplikimet”, tha zv/Kryeministrja Belinda Balluku në një deklaratë për mediat këtë të martë.

E duke marrë shkas nga ky fluks i lartë, Balluku tha se qeveria angazhohet për të rritur fondet, duke e shtuar numrin nga 2 mijë aplikime në 4 mijë, deri në fund të këtij viti.

“Duke pasur parasysh të gjithë ecurinë që po ndodh me aplikimet në agjencinë e Eficencës së Energjisë për këtë program kaq të rëndësishëm qeveria shqiptare angazhohet që të rrisë fondet e agjencisë përmes granteve të huaja apo dhe buxhetit të shtetit duke e shtuar numrin nga 2 mijë aplikime në 4 mijë aplikime përsa i përket këtij viti, deri në 31 Dhjetor të 2022”./tvklan.al