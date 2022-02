Balluku: Mbështetje për investitorët e huaj

00:15 18/02/2022

“Vazhdojmë investimet në infrastrukturë dhe energji”

Në takimin e përvitshëm me Shoqatën e Investitorëve të Huaj, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, rikonfirmoi mbështetjen e qeverisë ndaj kërkesave të tyre, që sipas saj e ndihmojnë edhe më tej bashkëpunimin. Por ministrja nuk la pa theksuar vështirësitë e 3 viteve të fundit nga tërmeti dhe pandemia.

“Një politikë që do të vazhdojnë edhe në mandatin e 3 qeverisës, madje me objektivin për ta ngritur në një tjetër nivel bashkëpunimin për të qenë sa më frutdhënës. Ju siguroj që do të vazhdojnë të gjitha reformat.”

Balluku renditi më tej disa nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore dhe energjetike në vend, të cilat po realizohen në bashkëpunim me investitorë të huaj.

“Brenda vitit 2023 kemi prodhimin e parë të Tec-it të Vlorës duke i ndryshuar teknologjinë nga naftë në gaz të lëngshëm. Tuneli i Llogarasë që do të shkurtojë kohën e atij segmenti nga 55 minuta në 7 minuta, dhe do të rrisë sigurinë rrugore 100%”.

Ministrja u ndal edhe tek aeroporti i Kukësit, i cili në verën e ardhshme pritet të vendose linja të reja low cost, me destinacione në veri të Europës.

Tv Klan