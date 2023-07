Balluku në takimin e nivelit të lartë në OKB

15:55 18/07/2023

“Synimi për energjinë e rinovueshme, 54,4% deri në 2030”

Shqipëria brenda vitit 2030 do të ketë si target mbi 54 % përdorimin e energjisë së rinovueshme. Kështu deklaroi zëvendëskryeministrja Belinda Balluku pas takimit të nivelit të lartë politik të mbajtur në selinë e Kombeve të Bashkuara, sa i përket objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Belinda Balluku: Gjatë vitit të kaluar ne kemi përdorur 42% energji të rinovueshme në shkallë vendi dhe targeti i vitit 2030 është 45%, duke e bërë kështu Shqipërinë shumë afër këtij targeti që sot. Prandaj, ne kemi vendosur që targeti për Shqipërinë në axhendën 2030 të jetë targeti 54.4%, duke e bërë vendin tonë si një nga shembujt më të mirë për t’u marrë, jo vetëm për Ballkanin, por edhe Europën.

Sipas numrit 2 të qeverisë, ekzekutivi dhe parlamenti shqiptar kanë kohë që angazhohen për këtë axhendë. Takimi i nivelit të lartë i mbajtur në selinë e OKB-së parapërgatit atë që do të ndodhë në Samitin e Shtatorit, ku të gjitha vendet do të vendosin për një udhërrëfyes, i cili do të shërbejë për të arritur të gjitha targetet e vendosura në axhendën e vitit 2030.

Balluku gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pritur në një takim dhe nga Emisari i Posaçëm i Posaçëm i DASH, Gabriel Eskobar.

