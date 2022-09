Balluku: Paqet eolike që lançojmë sot nisin punë në vitin 2025

14:13 16/09/2022

Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku në një konferencë me gazetarët ka dhënë detaje të procesit drejt diversifikimit të burimeve të rinovueshme të energjisë.

Zv/Kryeministrja Ballaku ka folur për ankandin për parqet eolike, i cili sipas Ballukut ka tërhequr vëmendjen e shumë kompanive të njohura ndërkombëtare të cilat janë paraqitur për t’u bërë pjesë e garës. E pyetur nga gazetarët, Balluku ka bërë me dije se parqet eolike që po lançohen sot, do të nisin punë në vitin 2025 teksa ka shtuar se kapaciteti i tyre do të jetë nga 100 deri në 150 megavat/orë në varësi të ofertës financiare.

Pyetje: Nga parqet euolike që do të ndërtohen, sa për qind e energjisë pritet të prodhohen nga parqet eolike dhe kur pritet të fillojë prodhimi?

Belinda Balluku: Kemi prezantimin e të gjithë hapave që kemi për diversifikimin e burimeve që tashmë janë projekte konkrete, jo plane, është dhe një lloj kalendari për të na mbajtur dhe ne nën konktroll. Më 1 Janar fillojmë me shtimin e kapaciteteve me 114 mega vat/orë që janë 2 anijet prodhuse të energjisë elektrike. Më pas, në fund të vitit, pra në Dhjetor të 2-23 kemi deklaratën përsa i përket nisjes së prodhimit nga moduli i parë TEC-it të Vlorës.

Brenda vitit 2023 do të nisim prodhimin 115 megavat/orë impiante private të cilat do të shiten në tregun e lirë. Nga të gjitha aplikimet që kemi pranuar gjatë 2022, janë 610 megavat/orë impiante private që pritet të nisin gjenerimin.

Eolikët që ne po lançojmë sot, nisin punë në 2025 dhe kapaciteti i tyre në varësi të ofertës financiare që do të kemi do të jetë nga 100 në 150. Synojmë që përmes këtij ankandi të arrijmë deri në 150 megavat/ orë./tvklan.al