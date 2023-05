Balluku për Klan News: Të thuash votimi elektronik është manipuluar është kulmi

03:45 15/05/2023

Zv/kryeministrja Belinda Balluku, në një lidhje live në Klan News, për gazetarin Besard Jacaj i cilësoi absurde akuzat e opozitës se votimi elektronik është manipuluar.

Përgjigjen Balluku e dha kur u pyet nëse socialistët do të pranojnë auditimin që opozita tha se do të kërkojë për tre bashkitë ku u aplikua kjo metodë.

“E para e punës kjo nuk është një çështje për ta pranuar unë apo ne, këto janë thënie qesharake dhe arsye për të dalë nga situata, pasi dolën e thanë do fitojmë, do sjellim ndryshimin, domethënë nuk e di se kush do ta sillte ndryshimin. Tani i duhet një rrugëdalje nga kjo situatë, dhe tani do dalin dhe do thonë që është manipuluar votimi elektronik etj. Këto janë akuza që jemi mësuar ndër vite. Të thuash për votimin elektronik që është i manipuluar, është kulmi fare”.

“Kjo është çështje e KQZ dhe jo e forcës politike. Unë besoj që KQZ me votimin elektronik ka arritur një stad tjetër”, tha Balluku./tvklan.al