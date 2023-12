Balluku: Projektligj për dixhitalizimin e të gjithë sistemit të prokurimeve publike në Shqipëri

13:33 13/12/2023

Zëvendëskryeministrja dhe njëherësh ministrja për Infrastrukturën dhe Energjinë, Belina Balluku është shprehur se Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim që ka të bëjë me dixhitalizimin e prokurimeve publike.

Gjaë fjalës së saj, Balluku ka deklaruar se ky projektligj do të ndikojë në të gjithë procedurën e prokurimeve publike në vendin tonë, ku do të përdoret teknologjia e avancuar dhe po ashtu inteligjenca artificiale.

Belinda Balluku: Një nga projektligjet do të ndikojë në të gjithë procedurën e prokurimeve në vendin tonë dhe padyshim ka për qëllim të përmirësojë kuadrin rregullator të prokurorimit publik në Shqipëri duke e përafruar atë me kuadrin ligjor të prokurimit publik në BE dhe duke adresuar të gjitha gjetjet që kanë dalë gjatë procesit “Screening” në Bruksel. Ky projektligji synon dixhitalizimin e të gjithë sistemit të prokurimeve publike në Shqipëri duke pasur parasysh se tashmë, qeveria shqiptare ka dixhitalizuar pjesën më të madhe të shërbimeve. Përqasja jonë përsa i përket inovacionit dhe dixhitalizimit do të prekë edhe sektorin e prokurorimeve. Kryerja e vlerësimit automatik të plotësimit të kritereve të përgjithshme dhe të veçanta për kualifikimin e ofertuesve në fazën e parë të parakualifikimit, si dhe zhvillimin e sistemit dinamik të blerjes dhe ankandit elektronik duke përdorur teknologji të avancuara dixhitale, por edhe inteligjencën artificiale që tashmë prej disa kohësh kemi filluar ta implementojmë./tvklan.al