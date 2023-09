Balluku: Shkëmbimet tregtare me Izraelin janë rritur

23:53 07/09/2023

Nga forumi i biznesit Shqipëri-Izrael, zv/Kryeministria Belinda Balluku e cilësoi të shkëlqyer bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, teksa foli me shifra kur u ndal tek shkëmbimet tregtare.

“Shkëmbimet tregtare midis dy vendeve tona për vitin 2021 ishin 40 milionë euro, ndërkohë të realizuara për vitin 2022 kanë qenë 57 milionë euro. Për periudhën 6 mujore të 2023-it kemi arritur në 21 milionë euro dhe unë shpresoj që të tejkalojmë atë të vitit 2022, pasi kjo është sfida jonë.”

“Gjatë vitit 2022 numri i vizitorëve izraelitas në Shqipëri ka qenë 7346 dhe u rrit krahasimisht me 2021, 61%. Ndërkohë që nga shifrat e marra nga Ministria e Turizmit dhe nga Drejtoria e Kufirit të Policisë së Shtetit deri më tani në 6 muajt e parë të vitit numri i vizitorëve është 6500. Kështu që padyshim 31 dhjetori do mbyllet me një numër rekord. “

Ndërsa kryebashkiaku Erion Veliaj tha se kompanitë më në zë izraelite janë prezente në Tiranë nëpërmjet Zonës së Lirë Ekonomike, TEDA.

“Kompanitë e para që kanë aplikuar dhe që po përgatiten të marrin lejet për të filluar kapanonët e tyre janë kompani nga Izraeli, kryesisht që merren me transferimin e serverave e shumë rrjeteve sociale të Ballkanit në Tiranë”, u shpreh më tej kryetari i Bashkisë.

Gjatë fjalës së tij, Veliaj dha lajmin e hapjes zyrtar të Piramidës, të qendrës më të madhe të teknologjisë digjitale.

“Muajin tjetër do të hapim zyrtarisht qendrën më të madhe të teknologjisë digjitale, kryesisht për adoleshentët, mosha 12-18 vjeç, të cilët do të përgatiten për punët e së ardhmes. Është një ndërtesë ikonike e Tiranës, e konceptuar si mauzoleum për ish-diktatorin, e cila i ka kaluar të gjitha fazat: nga një qendër e NATO-s, në një klub me emrin “Mumja”, te një rrëshqitëse e madhe në natyrë e një zonë e braktisur, sot është zona që do të gëlojë nga rinia, punët dhe dijet e së ardhme”

Sipas të dhënave të regjistrit kombëtar, në Shqipëri operojnë 105 biznese izraelite që kanë status aktiv, kryesisht në prodhim, tregti, shpërndarje të energjisë elektrike, import-eksport të materialeve të ndërtimit, hidroprodukte sanitare dhe bujqësore.

