Balluku: Tuneli i Llogarasë hapet plotësisht në Shkurt

11:54 22/07/2022

Gjatë takimit të Kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive ishte e pranishme edhe ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku. Ajo foli për disa investime të rëndësishme siç janë tuneli i Llogarasë, i Murrizit apo ndërtimi i Skavicës.

Për tunelin e Llogarasë tha se do të jetë i hapur plotësisht në muajin Shkurt të vitit të ardhshëm. Sipas ministres, gjeologjia e favorshme ka bërë që punimet të ecin me ritme të shpejta.

“Tuneli i Llogarasë është hapur në 14 Nëntor të vitit 2021 si kantier dhe sot jemi me më shumë se 2400 metra vetëm në 7 muaj për shkak të gjeologjisë së mirë, është gur gëlqeror. Nuk kemi pasur problematika madje është një zonë ku ka mungesë të ujit dhe për shkak se uji është i domosdoshëm në kantiere ka edhe kosto të shtuara si projekt, por që nuk do të reflektohen në kostot finale dhe mbahen nga vetë kompanitë për të sjellë ujë në atë zonë. Qoftë gjeologjia në atë zonë, qoftë mungesa e burimeve ujore ka bërë që tuneli i Llogarasë në 7 muaj të bëjmë më shumë se gjysmën e të gjithë segmentit dhe siç ju kemi informuar në fund të muajit Shkurt tuneli i Llogarasë do të hapet plotësisht, pra 5.9 kilometrat që ka ky tunel”, u shpreh ministrja.

Ndryshe ndodh në tunelin e Murrizit. Balluku tha se pavarësisht punës intensive përparimi është më i ngadaltë për shkak të gjeologjisë.

“Në tunelin e Murrizit, pavarësisht se punohet intensivisht, për shkak të gjeologjisë argjilore që kemi hasur në atë zonë dhe burimeve të shumta nëntokësore që ka zona, detyrimisht ecet me hapa të avashta. Për ne ka rëndësi siguria, qoftë në ndërtimin e Tunelit dhe më pas siguria rrugore. Pjesët e tjera vijon puna dhe brenda 17 muajve sipas të gjitha gjasave dhe të gjithë të dhënave nga Këshilli Teknik kjo vepër do të jetë e dorëzuar. Dua të theksoj diçka pasi ka pasur aludime politike dhe propagandë të pastër për këtë projekt. Ky është një projekt i cili është i kyçur në një kontratë me çelësa në dorë. Nuk ka asnjë shtesë fondesh, nuk ka pasur asnjëherë gjatë këtyre viteve shtesa fondesh, është detyrim i koncesionarit që në këto 13 vite që zgjat kontrata të qëndrojë në të njëjtat fonde financiare që janë vendosur nga fillimi”.

Ministrja Balluku e konsideron Skavicën si një nga projektet më të rëndësishme që prek qarkun e Dibrës. Për shkak të situatës energjetike në të gjithë botën si pasojë e luftës, por edhe e thatësirës, Balluku tha se “Skavica merr një rëndësi akoma më të madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin. Skavica është depozita jonë natyrore e prodhimit energjetik”./tvklan.al