Balluku, vizitë zyrtare në Emiratet e Bashkuara Arabe

16:12 03/09/2023

Turizmi, energjia, insfrastruktura, temë e diskutimit

Bashkëpunimi dypalësh në nivel ekonomik, në turizëm, inovacion, infrastrukturë dhe shkëmbimin e praktikave qeveritare mes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë ishin në fokus të takimit që Zv/Kryeministrja Belinda Balluku zhvilloi në Abu Dabi me Princin e kurorës, Sheikhun Abdullah bin Zayed Al Nahyan, njëherazi edhe Ministrër i Punëve të Jashtme.

Me interes të veçantë nga të dy zyrtarët e lartë energjia dhe klima shihen si dy sektorë të rëndësishëm, ku ka hapësirë dhe vullnet për të bashkëpunuar ngushtësisht, teksa këtë vit Emiratet e Bashkuara Arabe do të jenë vendi pritës i konferencës ndërkombëtare të klimës COOP28 në vitin 2023.

Në njoftimin e shpërndrë nga zv/Kryeministrja Ballaku thuhet se pjesë e diskutimit ishin edhe projektet konkrete me rëndësi strategjike jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin gjatë takimit që Balluku zhvilloi me ministrin e Investimeve të Emirateve Arabe.

Zv/Kryeministrja sqaron se muajt në vazhdim do të jenë shumë premtues dhe se vendimet e marra me Princin e Kurorës do t’i bëjë së shpejti publike edhe për qytetarët.

Tv Klan