Banka Botërore ul perspektivën e rritjes së ekonomisë globale

10:46 11/01/2023

Banka Botërore uli parashikimet e saj të rritjes globale nga një parashikim që bëri në mesin e vitit 2022 për shkak se bota rrezikohet nga një recesion.

Ato që pritet të goditen më rëndë janë vendet me ekonomi shumë të ulët kryesisht vendet si në Afrikë dhe Lindjen e Mesme të cilat po vijojnë të përballen me mungesë furnizimesh. Banka Botërore parashikon se të ardhurat për frymë do të rriten me vetëm 1.2% në vitin 2023 dhe 2024, një nivel i dobët ky që mund të shtojë nivelin e varfërisë.

Në raportin vjetor të Bankës Botërore, thuhet se rritja ekonomike do të jetën vetëm 1.7% nga 3% që ishte parashikuar një vit më parë. Nëse ky parashikim rezulton i saktë, kjo do të ishte rritja e tretë më e dobët vjetore në tre dekada, duke u radhitur pas recesioneve të thella që rezultuan nga kriza globale financiare e vitit 2008 dhe nga pandemia e koronavirusit në vitin 2020.

Shtetet e Bashkuara gjithashtu vazhdojnë të jenë të rrezikuara nga ndërprerje të mëtejshme që mund të ketë në zinxhirin e furnizimit në rast se vazhdon të përhapet COVID-19, apo nëse ashpërsohet lufta në Ukrainë. Evropa, një ndër eksportuesit kryesorë drejt Kinës, do të vuajë pasojat e një ekonomie më të dobët.

Raporti i Bankës Botërore gjithashtu vë në dukje se rritja e normave të interesit në ekonomitë e zhvilluara, si në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, do të largojë kapitalin e investimeve për vendet më të varfra, duke dëmtuar interesat jetike të atyre vendeve.

“Sulmi i Rusisë në Ukrainë ka shtuar kosto të reja madhore. Perspektiva është në veçanti shkatërrimtare për shumë nga ekonomitë më të varfra, ku zbutja e varfërisë është ndalur tashmë dhe qasja tek elektriciteti, plehrat kimike, ushqimet dhe kapitali pritet të vazhdojë të jetë e kufizuar për një periudhë të zgjatur”, është shprehur Presidenti i Bankës Botërore, David Malpass.

Raporti vjen pas një parashikimi të ngjashëm pesimist të bërë një javë më parë nga Kristina Georgieva, drejtuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku ajo vlerësoi se një e treta e botës do të bjerë në recension këtë vit.

Klan News