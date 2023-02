Banka e Shqipërisë, konferencë për monedhat e Mesjetës

Shpërndaje







16:17 08/02/2023

Sejko: Sistemi i asaj kohe solli ide që vlejnë dhe sot

Muzeu i Bankës së Shqipërisë pas dy viteve mungesë rikthen Konferencën Vjetore për zhvillimin e monedhës në periudha të ndryshme historike. Këtë herë në fokus ishte Mesjeta, risitë dhe shkëmbimet valutore të asaj kohe. Guvernatori, Gent Sejko, ndërsa risjell në vëmendje sistemin monetar të asaj kohe, bën një paralelizëm për risitë aktuale të sistemit bankar për një treg të sigurt dhe efikas.

“Ashtu sikurse shekuj më parë, këto zhvillime teknologjike kanë në thelb përfshirjen financiare të popullatës, duke krijuar mundësi të reja dhe duke ulur kostot. Në këtë mënyrë, ato jo vetëm plotësojnë dhe rrisin eficencën e tregut financiar, por dhe prosperitetin ekonomik të popullatës dhe familjes. Për të gjitha këto arsye, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar rëndësi të veçantë krijimit të mundësive për zhvillimin e instrumenteve inovative të pagesave përmes ligjit të ri të pagesave dhe iniciativave të tjera ligjore dhe rregullative që i shërbejnë rritjes së përfshirjes financiare të popullatës”.

Përveç rëndësisë se digjitalizimit të muzeve, ministrja e Kulturës, Elva Margariti, bën thirrje që sidomos të rinjtë të njihen me Muzeun e Monedhave në Bankën e Shqipërisë, i cili flet qartë për mënyrën e jetesës dhe zhvillimin e ekonomisë së paraardhësve.

“Muzeu i Bankës është një nga më interesantët në Shqipëri që na rrëfen një linjë të veçantë në historinë e shqiptarëve dhe paraardhësve tanë, që ka të bëjë pikërisht me raportin që ata kanë pasur me paranë. Por nga ana tjetër përmes numizmatikës ne kuptojmë edhe shumë elementë të tjerë që lidheshin jo vetëm me pushtetin ekonomik, “nënshkruar” edhe me imazhet e mbretërve apo prijësve të shquar të kohës, por edhe për jetën shoqërore në këto troje, shtrirjen territoriale, deri te simbolika dhe estetika e emetimit të tyre.”

Për historianët gjetja e një monedhe dhe studimi i saj, mund të rrëzojë ose krijojë një tezë të re në histori, ndaj dhe bashkëpunimi me këtë muze specifik e shohin me rëndësi.

Tv Klan