Banka e Shqipërisë: Qytetarët rrisin kursimet në Lekë

Shpërndaje







16:38 28/12/2023

Inflacioni po tkurr depozitat, më pak kredi të aprovuara

Me ardhjen e festive dhe shtimit të shpenzimeve, depozitat e qytetarëve kanë nisur të frenohen. Sipas shifrave të Bankës së Shqipërisë, me të favorshme mbeten kursimet në Lek, të cilat arrijnë vlerën e 564 miliardë Lekëve, me një rritje prej 3.1%, ose 17 miliardë Lekë më shumë sesa muaji i mëparshëm. Ndërkohë që depozitat në valutë kanë shënuar rënie me rreth 30 mln Euro krahasuar me një muaj më parë.

Në total, stoku i depozitave ka rënë me 10 mln Lekë, duke frenuar kështu pranë e depozituar në kanale bankare. Sipas Bankës së Shqipërisë, familjet janë prekur në aftësinë e tyre paguese dhe kursyese nga inflacioni dhe normat e larta të interesit.

Banka e Shqipërisë raporton në rënie gjithashtu edhe kredimmarrjen e qytetarëve. Sipas saj, totali i huave zbriti në 27, 103 mln Lekë nga 30.624 mln Lekë që raportohej në muajin Tetor. Më e preferuar duket se mbetet ende kredia në monedhën kombëtare, e cila sipas argumentit të Bankës së Shqipërisë vijon të përdoret për financimin e blerjeve të banesave.

Kjo e fundit ka shënuar rritje të lehtë me 2.1 mln Lekë. Për shkak edhe të normës së lartë të interesit, qytetarët në muajin Nëntor kanë shfaqur prirjen për të investuar në instrumenta financiarë, stoku i së cilave arrin në 61 mln Lekë.

Tv Klan