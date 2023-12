Banka e Shqipërisë: Rriten ndjeshëm investimet e huaja

17:12 26/12/2023

Kryeson tregu imobiliar dhe industria nxjerrëse

Investimet e Huaja Direkte vijojnë të qëndrojnë në nivele historike edhe për tremujorin e tretë të vitit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë flasin për një fluks investimesh të huaja, të cilat arrijnë vlerën e 404 milionë Eurove, me një rritje prej 7.1% krahasuar me tremujorin e dytë të vitit. Vlera progresive e Investimeve të Huaja Direkte arriti në 1 miliardë e 88 milionë Euro.

Ashtu sikundër raportohet nga INSTAT, aktiviteti i pasurive të paluajtshme listohet me kontributin më të madh të tërheqjes së investimeve të huaja direkte. Sipas Bankës së Shqipërisë, ky zë regjistron 95 mln Euro të ardhura nga investimi, ndjekur nga industria nxjerrëse me 67 mln Euro investime, energjia elektrike, gazi, dhe furnizimi me ujë me 53 mln Euro.

Nga ana tjetër, forcimi i Lekut në kursin e këmbimit valutor ka rritur edhe vlerën e Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri. Sipas metodologjisë së Bankës së Shqipërisë, kjo nënkupton se stoku i investimeve të huaja rivlerësohet në mënyrë periodike, duke reflektuar edhe ndryshimin e çmimit të aseteve.

Kështu në statistikat e Bankës së Shqipërisë investimet në sektorin e energjisë elektrike, arrijnë në 3,204 mln Euro, pasuar nga industria nxjerrëse me 2.072 mln Euro të ndjekura nga aktivitetet financiare dhe ato të sigurimit si dhe pasuritë e paluajtshme.

Sa i takon hartës së investitorëve më të mëdhënj, lista kryesohet nga Holanda, Turqia e Italia.

