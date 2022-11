“Banka i kaloi 2 paga gabimisht”, taksisti: Djali i mori, por pas dy muajsh…

08:51 08/11/2022

Bashkimi, një taksist që telefonoi në “Aldo Morning Show” në Tv Klan për temën e ditës, e përcjell përgjigjen e tij me një rast shumë interesant dhe personal. Diskutimi rrotullohet nëse banka gabimisht do hidhte para në llogarinë tuaj, do t’i mbanit apo do t’i kthenit? Bashkimi thotë se ka qenë vetë djali i tij që i janë kaluar para gabimisht nga banka.

Bashkim: Punoi djali në një firmë 3 muaj, pas 3 muajsh u shkëput dhe banka i kaloi për 2 muaj 2 paga.

Aldo: Jo ore!

Megi Latifi: I mbajti?

Bashkim: Djali i mori, por pas dy muajsh financa e asaj kompanie e kuptoi që kishte bërë gabim dhe financieri erdhi na kontaktoi dhe unë i kam rikthyer lekët një më një.

Aldo: Po pse i riktheve ti?

Bashkim: Po më erdhi keq se person ishte, gabim njerëzor, nuk ishte te banka, ishte te financieri që kishte bërë llogaritjet.

Aldo: Kur e kujton, u bëre pishman?

Bashkim: Unë nuk jam pishman, kam bërë një veprim tamam se është djersa, është haku tjetër kujt.

Aldo: Po çuni thellë-thellë…

Bashkim: Çuni sikur i pëlqente në fakt.

Aldo: Ej, do të ta përmendë gjithë jetën, ç’më bëre, ç’më bëre”, i ziu ti!

Bashkim: Ma përmendi pas dy muajsh, “ç’na bëre”, tani më jep të drejtë ai./tvklan.al