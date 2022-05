Banorët e Rinasit në ditën e tretë të protestave

10:00 04/05/2022

Banorët e zonës së Rinasit protestojnë sërish këtë të mërkurë kundër vendimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar që e devijon lëvizjen drejt Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, duke e bërë me një sens lëvizjeje.

Në ditën e tyre të tretë të protestave, banorët janë mbledhur sërish dhe kanë bllokuar rrugën. Disa prej protestuesve kanë shkuar me fëmijët dhe nuk i kanë dërguar ata në shkollë në shenjë revolte ndaj vendimit të ARRSH.

Po ashtu pritet që të ketë një marshim drejt kthesës së Rinasit. Pranë aeroportit të Rinasit ndodhen edhe forca të shumta policie për të shmangur çdo lloj problematike.

“Ne do bëjmë protestë deri kur ta lirojmë. Unë nuk kam nga shkoj. Fëmijët në shkollë nuk kam nga i çoj. Do i bjerë rreth e më rreth për të shkuar në Tiranë”, tha një qytetar.

Në dy protestat e kaluara, protestuesit bllokuan rrugën dhe u konfrontuan fizikisht me policinë.

ARRSH ka vendosur për një afat të pacaktuar që lëvizja drejt aeroportit të realizohet me një kalim, me drejtimin nga Qafë Kashari-Rrethrrotullimi i “Nënë Terezës”-Ahmetaq.

Mjetet që vijnë nga veriu drejt Rinasit do të ndjekin lëvizjen Fushë Krujë-Vorë-Qafë Kashar-Aeroport. Banorët e këtyre fshatrave paralajmërojnë se do të vijojnë me protestat deri në anulimin e këtij vendimi./tvklan.al