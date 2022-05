Banorët e Rinasit protestë për devijimin e rrugës: Nuk çojmë dot fëmijët në shkollë

10:38 02/05/2022

Vendimi nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për devijimin e lëvizjes drejt aeroportit të Rinasit vetëm me një sens ka çuar në protestë banorët e zonës. Ditën e sotme ata janë përplasur me policinë për këtë vendim. Banorët kanë thënë se autoritetet përkatëse nuk kanë folur me ta.

“Nuk erdhën të flisnin me ne, tani kanë sjellë policinë për të na rrahur. Nuk çojmë dot fëmijët në shkollë”, mësohet të jenë shprehur ata.

Ndërkohë, banorët kanë tentuar që të bllokojnë rrugën dhe për pasojë janë konfrontuar me uniformat blu.

Duke filluar nga data 1 Maj e këtij viti, të gjithë ata që udhëtojnë drejt aeroportit të Rinasit duhet të ndjekin udhëzimet më të reja që ka bërë publike Autoriteti Rrugor Shqiptar.

ARRSH ka vendosur që për një afat të pacaktuar lëvizja drejt aeroportit të realizohet me një sens lëvizje me drejtimin nga Qafë Kashari-Rrethrrotullimi i “Nënë Terezës”-Ahmetaq. Mjetet që vijnë nga veriu për drejtimin në Rinas do të ndjekin lëvizjen Fushë Krujë-Vorë-Qafë Kashar-Aeroport./tvklan.al