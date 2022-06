Banorët kapin krokodilin 4.3 metra të gjatë

13:30 27/06/2022

Banorët në një fshat në Indonezi arritën të kapnin me anë të një litari një krokodil 4.3 metra të gjatë. Zvarraniku prej ditësh rrezikonte jetën e banorëve të zonës.

Në videon e momentit të kapjes së krokodilit mund të shihet teksa Usman, banor i zonës, së bashku me djalin e tij përdorin një litar të hollë rreth 3 metra të gjatë të vendosur në gojën e zvarranikut si një mënyrë për ta komanduar atë dhe më pas për ta kapur.

Sipas 53-veçarit, krokodili kishte të paktën 2 ditë që qëndronte rreth zonës Ambau Indah, në jug të provincës së Sulawesi dhe përbënte rrezik të madh për të gjithë.

“Duhet të veproja, ishte e nevojshme. Nëse në do ta linim të qetë, ai do të afrohej nëpër kanalet e ujit duke na rrezikuar dhe nuk do mund të shkonim në fushat e orizit.”

Krokodili i kapur kishte një gjatësi prej 4.3 metrash sipas agjencisë lokale të burimeve natyrore. Stafi u sigurua që të transportonte zvarranikun përsëri në habitatin e tij, ku nuk ka vende të populluara./tvklan.al