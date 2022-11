Banorët përplasen me ndërtuesen që shiti tre herë banesat e tyre

21:06 24/11/2022

Në vitin 2019, “Stop” ka publikuar rastin e Luan Nikollarit, i cili denonconte ndërtuesen Drita Daci, për shitje dy herë të apartamentit, që e kishte blerë me kredi në vitin 2015. Çifti Nikollari ka ndërruar jetë, por ndërtuesja Daci vijon të shkaktojë probleme pa i hyrë gjemb në këmbë.

Banorët e dy pallateve të ndërtuar nga Drita Daci denoncojnë këtë të fundit, pasi ajo ka braktisur objektet dhe banorët janë detyruar, të zgjidhin bashkë energjinë, ujin, ashensorin dhe hipotekën e apartamenteve.

“Këtë pallat e përfunduam ne banorët me investimet tona. Kjo nuk zbatoi projektin, nuk solli as ujë, as ashensor, as shkallë dhe ne u detyruam sepse kishim paguar paret. Dy ashensorët që janë vënë dhe montuar, bashkë me sistemin e ujit të pijshëm, bashkë me energjinë elektrike kanë shkuar afërsisht 50 e ca mijë Euro. I kanë paguar vetë banorët, përveç çmimit që e kemi blerë”, u shpreh një qytetar.

“Asnjë gjemb në këmbë nuk i ka hyrë asaj”, u shpreh një qytetare.

Një tjetër tha se shtëpinë e tij ndërtuesja e kishte shitur 3 herë.

“Kam qenë në gjyqe me të. Drita Daci nuk u dënua”, tha qytetari.

Më në fund, në 2021-shin, këto dy objekte u legalizuan me kërkesën e banorëve dhe me shpenzimet e tyre. Në një ceremoni pompoze certifikatat u dhanë nga kreu i Kadastrës Artan Lame.

Por legalizimet u anuluan, pasi Drita Daci bëri një denoncim në SPAK me pretendimin, se banori që u mor me legalizimin ka marrë para. Banorët e penalizuar nga abuzimi dhe pandëshkueshmëria, përballen me ndërtuesen problematike, duke ia numëruar në fytyrë të gjitha problemet.

Drita Daci: Janë bllokuar se janë bërë në mënyrë të paligjshme nga administratori i pallatit zoti Naim Peka.

Gazetari: Po këto hyrjet që i keni shitur nga dy herë, tre herë?

Drita Daci: Nuk ka hyrje të shitura nga dy herë.

Gazetari: Pse e keni braktisur këtë pallat dhe është bërë nga banorët? Kush e ka vënë ashensorin?

Banorja: Ashensorët iu vumë vetë. Prit të flas unë tani. Ashensorin e vumë vetë?

Drita Daci: Po.

Banorja: Ujin e vumë vetë?

Drita Daci: Po.

Banorja: Dritat i lidhëm vetë?

Drita Daci: Kush tha? Unë të them. Të gjithëve u është zbritur në këstet e fundit që kanë pasur.

Banorja: Absolutisht asgjë.

Gazetari: Janë banorët këtu zonjë, mos gënje se është turp. Zotërisë ia ke shitur tri herë ke qenë në gjyq dhe nuk të ka hyrë gjemb në këmbë? S’është e vërtetë? Hajde ikim pyesim zotërinë.

Drita Daci: Kush?

Gazetari: Ja të vijë zotëria. Ti je ndërtuese. Ja zotërisë ia ke shitur apartamentin tri herë.

Drita Daci: S’është e vërtetë!

Gazetari: Është e vërtetë?

Banori 1: Si nuk është e vërtetë? Ka qenë fierakun, me ty. I ke letrat aty moj zonjë.

Drita Daci: I kam letrat aty të gjitha.

Banori 2: Dy vjet që nuk paguan shkallën, do ia ndërpresim me ujë e me drita.

Banorja: Na ke vjedhur tërë kohën.

Drita Daci: Ti je pa kontratë fare.

Gazetari: Miqtë e “Stop” kjo është ndërtuesja Drita Daci. E patë edhe debatin, ajo gënjen haptazi. Ka shitur hyrje deri në tre herë./tvklan.al