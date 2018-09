Barazim në Barcelona–Girona

Barcelona u ndal në një barazim 2 – 2 në derbin me Gironën mbrëmjen e së dielës.

Skuadra kampione në fuqi u dorëzua në sfidën me ekipin e vogël katalanas. Messi kaloi Barcelonën në avantazh. Më pas Barça mbeti me 10 futbollistë që në pjesën e parë për shkak të një kartoni të kuq.

Kjo u dha zemër lojtarëve të Gironës që shënuan 2 herë. Pike shpëtoi skuadrën e Valverdes nga humbja me golin e realizuar në minutën e 63’. Me këtë rezultat Barça i jep mundësinë Real Madridit të barazohet me pikë në krye të renditjes.

Tv Klan