Barazim në derbin katalanas

19:40 31/12/2022

Barcelona ndan pikët me Espanyol mes tensionit, e mbyll vitin në krye

Barcelona shpërdoron mundësinë për tu arratisur në krye të La Ligës spanjolle. Katalanasit nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 në derbin e qytetit ndaj Espanyol, në një duel të dominuar nga tensioni. Marcos Alonso kaloi në epërsi Barcelonën pas 7 minutash lojë.

Në pjesën e dytë, Espanyol rriti presionin në portën e Ter Stegen. Raste të konkretizuara me fitimin e një penalltie në minutën e 73-të. Nga pika e bardhë u paraqit Joselu, i cili tundi rrjetën për t’i dhënë një pikë me tepër vlera Espanyol-it.

Me këtë barazim, Barcelona merr kreun falë golavarazhit më të mirë, me 38 pikë të grumbulluara ndërsa Espanyol gjendet i 16-ti me 13 pikë.

