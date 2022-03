Barazim në Skënderbeu-Kukësi

20:26 20/03/2022

Në Korçë shënohen dy penallti, pika nuk gëzon asnjërën prej skuadrave

Skënderbeu nën drejtimin e Skënder Gegës di vetëm si të barazojë. Korçarët nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi përballë Kukësit, duke ndalur një tjetër rival të fortë në Superligë pas Laçit.

Gjithsesi “ujqërit e dëborës” nuk po arrijnë që të sigurojë pikët që do e afronin akoma dhe më shumë me qëndrimin në elitë.

Ishin miqtë ata që kaluan të parët në avantazh me anë të Gjelbrim Taipi. Kapiteni u tregua i saktë nga 11 metra larg.

Reagimi i Skënderbeut erdhi në pjesën e dytë, sërish me një penallti të shndërruar në gol nga kapiteni, por këtë herë i korçarëve, Vangjel Zguro.

Minutat e mbetura nuk sollën ndryshime në rezultat, me ekipet që u duken se u kënaqen me barazimin. Por, kjo pikë nuk i shërben asnjërit prej skuadrave për arritjen e objektivave.

Kukësi mbetet në vendin e tretë me 3 pikë më pak se Laçi dhe 16 nga Tirana kryesuese, ndërsa Skënderbeu i fundit me 8 pikë më pak se Egnatia e pozicionit Play Out.

