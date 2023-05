Barazimi i Juventusit në Bologna, komplikohet gara në Champions

12:13 01/05/2023

Gjashtë skuadra në garë për tre vende

Barazimi 1-1 ndaj Bolonjës ka ndërlikuar pozitat e Juventusit në renditjen e Serie A. Bardhezinjtë shpërdoruan takimin e katërt radhazi për të koleksionuar fitoren, ecuri gjatë së cilës ka marrë vetëm një pikë. Situatë aspak e mirë për skuadrën e Allegrit, që mbetet në vendin e tretë, por jo e sigurtë për një pozicion që të dërgon në Champions League sezonin e ardhshëm. Plot 6 skuadra do të luftojnë për tre pozicione, që aktualisht mbahen nga Lazio, Juventus dhe Inter. Nga kryeqytetasit deri te Atalanta e vendit të 7-të është një distancë prej 6 pikësh, shumë pak duke parë që deri në fund kanë mbetur edhe 6 sfida.

Më e fortë duket gara mes Interit, Milanit dhe Romës, skuadra që kanë të njëjtën kuotë pikësh, 57. Kalendari nuk flet aspak në favor të torinezëve. Në këto takime të mbetura, Juventus do luajë me dy rival direkt si Atalanta pas dy javësh dhe Milan në ndalesën e parafundit sezonale.

Një rrugë më e sigurtë drejt grupeve të Champions League do ishte edhe triumfi në Kupat e Europës. Juventus momentalisht gjendet në gjysmëfinalet e Europa League dhe fitimi i këtij trofeu do të përkthehej automatikisht në kualifikimin në Ligën e Kampionëve. Gjithsesi, fjalën përfundimtare e ka UEFA, pasi shkeljet e rregullave mund të sjellin përjashtim e Juventusit me një sezon nga Kupat e Europës.

Klan News