Barazimi me Islandën, Strakosha: Ndeshja duhej mbaruar kur ishim me 11 lojtarë! Kështu nuk shkon, duhet të ndryshojmë

23:26 27/09/2022

Portieri Thomas Strakosha tha pas ndeshjes Shqipëri-Islandë se kritika duhet filluar fillimisht nga vetja. Sipas tij është momenti për të kuptuar se çfarë nuk shkon. Sipas Strakoshës ndeshja duhej mbyllur që kur kuqezinjtë po luanin me një lojtar më tepër se kundërshtarët.

“Duhet të bëjmë kritikë tek vetja dhe të kuptojmë që është momenti të ndryshojë sepse kështu nuk shkon.

Fati vjen me më të fortit. Besoj që në Izrael kemi bërë disa raste, por prapë kemi patur frikë të luajmë topin sepse kemi kualitete për të luajtur. Këtu kemi pasur gjithë ndeshjen me 10 lojtarë prandaj duhet të jesh ai që e ka topin dhe je vendimtar në fushë. Kur je me 11 me 10 duhet të luash 2 me 0 për ta mbaruar ndeshjen. Nuk e kishim fatin ndoshta, por është edhe pjekuria e ndeshjeve, përqëndrimi që në momentet e fundit nuk e patëm”, tha Strakosha.

Ndeshja me Islandën u mbyll barazim 1 me 1. Shqipëria ishte në avantazh për pjesën më të madhe të ndeshjes, por islandezët barazuan në fund, në minutën e 96./tvklan.al