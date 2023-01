Barazon Egnatia me Erzenin

00:01 15/01/2023

Sistemi VAR prish festën Egnatia, ndan pikët me Erzenin, qëndron në zonën europiane

Emocione dhe gola të anuluar nga VAR për vetëm një pikë. Egnatia dhe Erzeni nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 në përballjen e javës së 16-të të Superligës.

Rrogozhinasit ishin më kërkues në fushën e lojës, gjithsesi u kënaqen vetëm me një barazim për të marrë 1 pikë të vetme nga një 90 minutësh që i dhuroi të gjitha.

Pjesa e parë nuk prodhoi asnjë tundje rrjete, pavarësisht rasteve të krijuara nga të dy skuadrat. Në fraksionin e dytë, Egnatia gjeti rrugën drejt rrjetës, me autor Laurentino. Braziliani shndërroi në gol një penallti të akorduar pas konsultimit me sistemin VAR në minutën e 55-të.



Goli i dytë për Laurentino me fanellën e Egnatias në këtë sezon. Reagimi i shijakasve ishte i shpejtë. Në minutën e 58-të, Sadiki fitoi kohën e mbrojtësve dhe me kokë vendosi baraspeshën. Egnatia u përpoq të prishte ekuilibrat, madje duke gjetur dy herë rrjetën. Gjithsesi, sistemi VAR ndërhyri sërish për të prishur festën e rrogozhinasve. Një pikë që e mban Egnatian në zonën Europiane në vendin e tretë me 25 pikë, 4 më pak se Partizani kryesues, teksa Erzeni gjendet i pesti me 23 pikë.

Klan News