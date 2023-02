Barbarossa – Episodi 36

21:00 20/02/2023

Ndërkohë që Oruç shpëton nga burgu, Iljaz denohet për një krim akoma më të rëndë.

Cili do të jetë vëndimi I Karabej për të?

Çfarë do të ndodhë kesah here me Izabelen?

Si do të jetë përballja e rradhës e Oruç dhe Shahbaz?