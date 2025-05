Fëmijët janë të pafajshëm kur vjen puna në përplasjet ekonomike midis vendeve, por prindërit e tyre do të paguajnë një çmim pak më të lartë se zakonisht për lodrat e tyre të preferuara.

E njëjta gjë vlen dhe për kompaninë Mattel, e cila njihet për krijimin e kukullave “Barbie”, e cila njoftoi se do të përshtatet me konkurencën ekonomike me Shtetet e Bashkuara, nga ku dhe buroi aplikimi i tarifave në masën 145%.

Kompania nuk ka deklaruar se deri në sa dollarë do të rritet çmimi i kukullave Barbie apo e lodrave të tjera të dashura për fëmijët, por në një njoftim në faqen e saj në web shprehet se është në shqyrtim.

“Duke pasur parasysh situatën në zhvillim të tarifave, ne po ndërmarrim veprime zbutëse të dizajnuara për të kompensuar plotësisht ndikimin e mundshëm të kostos shtesë. Ne jemi të pozicionuar mirë financiarisht me para të mjaftueshme dhe do të vazhdojmë të menaxhojmë bilancin tonë në përputhje me prioritetet tona të ndarjes së kapitalit”, shprehet Anthony DiSilvestro, Drejtor Financiar i Mattel.

Pozitiv është shprehur në vija të përgjithshme CEO i kompanisë, duke thënë se po përshtaten me shpejtësi.

“Ky ishte një tremujor i fortë për Mattel, me performancë pozitive dhe përsosmëri të vazhdueshme operacionale. Markat tona po lulëzojnë, produktet dhe përvojat tona spikasin në treg dhe bilanci ynë na jep qëndrueshmëri dhe fleksibilitet për të ekzekutuar strategjinë tonë. Ndërsa lundrojmë në periudhën aktuale të paqëndrueshmërisë makroekonomike, po përshtatemi me shpejtësi, shkathtësi dhe disiplinë. Ne presim jo vetëm të menaxhojmë këtë periudhë, por edhe të forcojmë pozicionin tonë konkurrues”, është shprehur Ynon Kreiz, Drejtori Ekzekutiv i Mattel.

Megjithatë, Kreiz pret që 40% deri në 50% e produkteve të Mattel të mbeten me çmim 20 dollarë ose më pak.

Kështu kuptojmë se lodrat e preferuara e fëmijëve do të jenë të aksesueshme, por me një çmim pak më të lartë se zakonisht. Sakaq, mbetet për t’u parë deri në sa para do të kushtojë një “Barbie” për shkak të tarifave të Trump.

/tvklan.al