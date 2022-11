Barça dhe Juve në garë për Zaha

04/11/2022

Katalanasit dhe torinezet synojnë të përforcohen me sulmuesin, interes për 2-vjeçarin ka edhe nga Chelsea dhe Arsenal

Barcelona dhe Juventusi i janë bashkuar garës për të nënshkruar me yllin e Crystal Palace, Wilfried Zaha.

Lojtarit nga Bregu i Fildishtë i përfundon kontrata në fund të sezonit.

Interesim për 29-vjeçarin ka pasur nga Chelsea dhe Arsenal, që duan të përforcohen me një sulmues me potencial me kosto zero.

Megjithatë, katalanasit dhe bardhezinjtë janë në avantazh ndaj klubeve angleze. Dhe kjo sepse kanë të drejtën që të nisin negociatat që në muajin Janar.

Sipas gazetës angleze “Evening Standard”, të dyja klubet do të bëjnë ofertat e tyre për sulmuesin.

Zaha ka realizuar pesë gola në 11 takime që nga nisja e sezonit dhe shikohet si një përforcim mjaft i mirë nga katalansit dhe torinezët.

Edhe vetë lojtari nga Bregu i Fildishtë po e mendon largimin, pasi është i etur për një sfidë të re me një klub më të madh pas dështimit me Manchester United.

Drejtuesit e Palasit do të tentojnë që ta mbajnë 2-vjeçarin dhe janë gati ta bëjnë atë futbollistin më të paguar të ekipit.

Ai merr 130 mijë paund në javë, por rroga e tij do të rritet. Por “Shqiponjat” e dinë se do ta kenë të vështirë që të rinovojë më sulmuesin.

Klan News