Barça festival golash ndaj Villareal

20:29 27/08/2023

Kane shënon dygolësh për Bayern

Ndeshja mes Vilarealit dhe Barcelonës ka dhuruar një festival golash. Katalanasit e fituan ndeshjen me përmbysje me rezultain 4 me 3, ndaj Vilarealit.

Edhe pse shënuan dy herë në pjesën dy gola, lojtarët e Vilarealit e barazuan ndeshjen që në pjesën e parë. Ndërsa kaluan në avantazh në minutën e 50-të. U deshën golat e Torres dhe të Levandovskit që të përmbysnin rezultatin në favorin e tyre.

Ndërsa kampionatin gjerman, Bajern i Mynihyt fitoi me rezultatin 3 me 1 ndaj Ausburgut. Harry Kane shënoi gola në këtë ndeshje.

